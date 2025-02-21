Чтобы выстоять в широкомасштабной войне высокой интенсивности, нужно не столько дорогое высокотехнологичное оружие, сколько большое количество дешевого.

Война в Украине доказала, что длительная изнурительная война требует большого количества простого и дешевого оружия, а не только ограниченного количества высокотехнологичных вооружений. Запад должен учесть это, пока не поздно, пишет Business Insider.

Издание отмечает, что западные страны давно делают ставку на дорогое продвинутое оружие, которое превосходит аналогичные образцы вооружений потенциальных противников. Но этого оказывается недостаточно для победы.

Габриэлиус Ландсбергис, который до конца прошлого года был министром иностранных дел Литвы, отметил, что производство оружия на Западе дорогостоящее и занимает много времени, тогда как россияне быстро изготавливают что-то дешевое, что не жалко терять в большом количестве.

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Недавно похожее мнение высказывал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он сказал, что "важна скорость, а не совершенство".

Как отмечает Business Insider, конфликты высокой интенсивности очень быстро поглощают людей и технику, требуя от армий количества, а не только качества. При этом дешевое оружие тоже очень эффективно, что продемонстрировали недорогие дроны, которые уничтожают в большом количестве значительно более дорогую технику. Россия также использует дешевые управляемые авиабомбы, тем самым экономя дорогие ракеты.

Авторы публикации отмечают, что продвинутое дорогое оружие также нужно, но для выполнения сложных специфических задач. Например, Patriot точно не подходит для борьбы с дешевыми беспилотниками.

Троелс Лунд Поульсен, министр обороны Дании, сказал BI, что Западу нужно гораздо большее количество недорогого оружия, чтобы противостоять угрозам, которые представляют Россия и Китай. По его словам, это "один из уроков" Украины, которая может производить экономически эффективное оружие и даже достичь возможностей, сопоставимых с дорогими западными системами.

Эксперты по войне предупреждают, что США могут быстро исчерпать свои запасы необходимого оружия во время войны с Китаем, поэтому отражение одного залпа китайских ракет по военной базе может стоить много миллионов долларов.

Американский военный ветеран, который ранее воевал в Украине, рассказал BI, что эта война настолько отличается от боев с повстанцами или террористами, что некоторые западные солдаты были убиты в Украине, только потому что они ожидали легкого приключения и не осознавали, насколько их подготовка не соответствует реалиям полномасштабной войны.

Ландсбергис сказал, что Россия, "вероятно, более опасна, чем когда-либо. Поэтому если когда-то было время, чтобы не быть самодовольным, то это сейчас". По его словам, Европе нужно готовиться, потому что "самые опасные времена впереди".

Оружие российско-украинской войны

Как писал УНИАН, уже в этом году Силы обороны Украины могут перейти к применению не одиночных беспилотников, а целых роев дронов, которые управляются одним оператором. Соответствующие разработки уже тестируют на полигонах.

Также мы рассказывали, что Россия налаживает производство реактивного дрона. Если их использование станет массовым, мобильным группам будет вдвое труднее их сбивать.

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