Россия наращивает производство "Шахедов", поскольку это дешевое средство террора, считает Денис Попович.

Северная Корея фактически стала тылом Российской Федерации. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил военный обозреватель Денис Попович, комментируя информацию о появлении возможности в КНДР производить "Шахеды".

"То, что там может быть налажено производство этих дронов - это не только о КНДР и их делах. Хотя это также звоночек для Южной Кореи и возможно Японии. Но это и дополнительные производственные мощности, чтобы увеличить количество дронов, которые полетят по территории Украины", - сказал Попович.

Он отметил, что накануне оккупанты запустили по Украине за одну ночь 322 "Шахеды". Тогда как еще некоторое время назад они были способны запускать такое количество в течение месяца или недели. По словам Поповича, РФ наращивает производство БПЛА, поскольку это дешевое средство террора гражданского населения.

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"Да, их сбивают в больших количествах, их сажают. Но те дроны, которые все же долетают. Сбивают и падают обломки - мы видим, какие проблемы они наносят. Ведь их оснащают различными боевыми частями. По Киеву летели дроны, оснащенные шрапнелью. А почему шрапнелью, для того, чтобы покалечить и ранить как можно больше людей. Пожары, уничтожение авто, выбитые стекла, много раненых. Сейчас это дешевое и эффективное оружие с точки зрения террора. Поэтому враг и будет наращивать его производство", - добавил Попович.

"Шахеды": важные новости

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что КНДР получила возможность производить ударные беспилотники, в частности семейство "Шахед". По его словам, часть таких БПЛА КНДР сможет экспортировать произведенные на своих заводах "Шахеды" обратно в Россию для поддержки войны в Украине.

Также, по словам Буданова, сейчас РФ способна самостоятельно производить до 2000 "Шахедов" в месяц. Однако Москва планирует увеличить объемы производства до 5000 БПЛА.

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