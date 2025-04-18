В концерне отметили, что значительно эффективнее на фронте будет работать артиллерия, а значит стоит наращивать поставки боеприпасов.

Генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt заявил, что передача Taurus "не изменит ход войны", в отличие от поставок артиллерийских снарядов. Аналитики Defence Express объяснили, действительно ли это так.

Директор концерна объявил о росте объемов продаж Rheinmetall в 2024 году на 36% - до 9,75 млрд евро, операционной прибыли - на 61% (1,48 млрд евро), а общая операционная маржа составила 15,2% (и 19% в сфере обороны). Портфель заказов компании достиг 55 млрд евро, а на 2025 год ожидается дальнейший рост продаж на 35-40%.

Компания производит 750 тысяч артиллерийских боеприпасов ежегодно и планирует довести объемы до 1,5 млн, увеличивая производственные мощности в Германии, Испании, а также открывая новые заводы в Литве, Латвии, Эстонии, Дании, Украине. Ведутся переговоры с Польшей и Румынией.

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Завод в Украине должен заработать в 2026 году. Первоначально он должен был производить 150 тысяч снарядов, но, по словам Паппергера, эти показатели уже "значительно увеличены", хотя точные данные не разглашаются. Rheinmetall будет владеть 51% акций предприятия.

Для компании именно артиллерийские боеприпасы являются ключевым направлением - как продукт, так и производственное оборудование. По словам главы, "все хотят иметь заводы", поэтому Rheinmetall выступает продавцом универсального инструмента для войны.

Что касается ракет Taurus, существует причина, почему они вряд ли станут переломным фактором. Еще в ноябре 2023 года министр обороны ФРГ Борис Писториус указал на ограниченное количество доступных единиц. Известно, что в разговоре командующего Люфтваффе Инго Герхартца, которую слили россияне, фигурировала цифра - до 100 ракет, разделенных на два транша по 50. Предположительно, они будут переданы из имеющихся запасов - ориентировочно 150-250 ракет, находящихся в боеспособном состоянии.

Германия не имеет планов по производству новых Taurus - только модернизацию имеющихся (всего 479 единиц), на что планируют потратить 829,8 млн евро до 2045 года.

Аналитики отмечают, что поставки Taurus - это не только о боевой эффективности, но и о политическом сигнале. РФ неоднократно предупреждала Германию о "красных линиях", как это было и с Францией и Британией перед передачей Storm Shadow и SCALP.

Taurus для Украины

Как известно, сейчас Германия рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Этот вопрос стал актуальным после того, как Фридрих Мерц заявил о готовности предоставить эти ракеты при условии координации с европейскими партнерами. В ответ бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Мерца "нацистом".

Канцлер Олаф Шольц ранее выступал против передачи Taurus, опасаясь эскалации конфликта и возможного втягивания Германии в войну. Однако Мерц считает, что Украина нуждается в стратегическом преимуществе.

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