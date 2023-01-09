Украина запрашивала их у США и Германии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков.

В интервью газете Svenska Dagbladet Столтенберг он отметил, что "не исключает, но и обещать ничего не будет" в отношении перспективы получения Украиной американских танков Abrams или немецких Leopard,

Столтенберг повторил свою позицию в отношении того, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. Однако он отметил, что до этого далеко, и подчеркнул, что странам Запада следует поддерживать Украину оружием в это время.

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"Я вижу необходимость в увеличении амбиций. Мы должны сделать больше", - заявил он.

Поставки Abrams и Leopard в Украину

В Пентагоне накануне сообщили, что США пока не планируют передавать Украине основные боевые американские танки Abrams, но и не исключают таких поставок в будущем.

Объясняя причину отказа предоставлять их, в ведомстве отметили, что эти танки сложны в обслуживании и потребляет много топлива.

Министр экономики Германии Роберт Габек также заявил, что Берлин не исключает поставку танков Leopard, о которых неоднократно просил Киев, в будущем.

Также обсуждается передача танков Leopard немецкого производства Польшей. Однако местные власти подчеркивают, что у страны их не так много.

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