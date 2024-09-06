Поставки первой партии ракет должны начаться до конца этого года.

Великобритания поставит Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM Martlet для усиления ПВО. Как сообщает Минобороны Британии, стоимость контракта составляет 162 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов долларов).

Отмечается, что министр обороны Британии Джон Хили объявит о пакете мер противовоздушной обороны сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на базе ВВС США в Рамштайне.

Поставки первой партии ракет LMM должны начаться до конца этого года.

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Пакет вооружения финансируется за счет финансового пакета Великобритании для Украины в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, а также взносов Норвегии через Международный фонд для Украины (IFU).

"В последние дни мы стали свидетелями трагических последствий неизбирательных ударов России по Полтаве и Львову. Эти новые ракеты британского производства помогут Украине защитить своих людей, инфраструктуру и территорию от жестоких атак Путина.Сегодня вместе с нашими международными партнерами мы покажем, что мы едины в поддержку Украины. И мы обсудим, как лучше работать вместе, чтобы улучшить поддержку. Потому что безопасность Великобритании и Европы начинается в Украине", - заявил премьер Британии Хили.

В сообщении отмечается, что ракеты производства компании Thales "отличаются высокой универсальностью и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе". Их скорость составляет 1,5 Маха (около 2,5 тысяч км/ч), а дальность - более 6 км.

Оружие для Украины

В конце июля стало известно, что британское правительство заказало большое количество легких многоцелевых ракет Martlet, чтобы обеспечить свою армию. Также часть ракет будет передана Украине.

Сегодня в Германии состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). При этом на встречу также приедет президент Украины Владимир Зеленский. Также СМИ сообщали, что Зеленский планирует провести личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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