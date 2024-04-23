Великобритания передает Украине 1600 ударных и зенитных ракет.

Великобритания объявила о выделении крупнейшего пакета вооружения для Украины. В перечне, среди прочего, - 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow. Эксперты Defence Express проанализировали, какие именно виды ракет дополнительно может получить Украина.

"Что касается зенитных, то с большой долей вероятности речь идет о передаче дополнительных ракет ASRAAM, которые используются в созданном для Украины неанонсированном ЗРК, а также ракеты к ЗРК ближнего действия Stormer HVM, который использует Starstreak или Martlet, а также британские ПЗРК", - отмечают эксперты.

Что касается ударных ракет, то учитывая то, что Великобритания уже поставляла в Украину, речь может идти сразу о двух ракетах, считают в Defence Express.

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Первая - уже упомянутая Martlet, которая является легкой универсальной ракетой и может бороться с легкой бронетехникой. Она имеет вес 13 кг, но с 3-кг боевой частью, точность которой обеспечивается системой наведения по "лазерной тропе".

Второй вариант - это ракеты Brimstone. Эта ракета весом 50 кг является высокоточным противотанковым средством. В ВСУ она используется с наземных пусковых установок, как импровизированных, так и специализированных под названием Wolfram на базе грузового Supacat, рассказывают эксперты.

"В результате дальность уничтожения целей при пуске с земли оценивается в около 12-20 км в зависимости от версии Brimstone. Также эта ракета имеет крайне эффективную систему наведения с активной радиолокационной головкой, которая различает цели на фоне земли... А крайне полезной особенностью Brimstone является алгоритм обмена информацией между ракетами в полете, которые обмениваются данными о целях и при залповом пуске распределяют их между собой автоматически", - добавляют в Defence Express.

Помощь Украине от Британии - что известно

Ранее Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине. В него в частности войдут 60 катеров, более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow; более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных мобильных машин "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов; около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

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