Британские инструкторы за пять лет подготовили свыше 18 тысяч украинских военных
20:02, 17 августа 2020Оружие
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В рамках миссии Orbital в Украине было размещено более 2,5 тыс. британского военного персонала и было проведено 400 курсов.
Украинских военных готовят в рамках миссии Orbital / фото Facebook British Embassy Kyiv
Британские инструкторы с 2015 года подготовили более 18 тыс. 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины по программе Orbital.
Как говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в социальной сети Facebook , Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.
"В 2015 году Соединенное Королевство начало тренировочную миссию "Операция Orbital" в ответ на запрос правительства Украины. На сегодняшний день более 18 тыс. 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины и около 4 тыс. военных инструкторов прошли подготовку в нашей миссии", - говорится в сообщении.
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Результаты миссии Orbital
- В рамках этой миссии в Украине было размещено более 2,5 тыс. британского военного персонала и было проведено 400 курсов. Также отмечается, что процесс подготовки является взаимовыгодным, поскольку британские военные изучают опыт украинских коллег.
- В 2018 году Великобритания расширила поле деятельности миссии для проведения подготовки украинского Военно-морского флота и пехотинцев, которые сталкиваются с растущими угрозами в Черном и Азовском морях.
- В 2019 году Великобритания продлила работу миссии еще на три года - до марта 2023 года.
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