Британские инструкторы за пять лет подготовили свыше 18 тысяч украинских военных

В рамках миссии Orbital в Украине было размещено более 2,5 тыс. британского военного персонала и было проведено 400 курсов.

Британские инструкторы с 2015 года подготовили более 18 тыс. 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины по программе Orbital. Как говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в социальной сети Facebook , Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. "В 2015 году Соединенное Королевство начало тренировочную миссию "Операция Orbital" в ответ на запрос правительства Украины. На сегодняшний день более 18 тыс. 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины и около 4 тыс. военных инструкторов прошли подготовку в нашей миссии", - говорится в сообщении. Читайте также В военных учениях Rapid Trident-2020 примут участие около 4 тысяч человек Результаты миссии Orbital В рамках этой миссии в Украине было размещено более 2,5 тыс. британского военного персонала и было проведено 400 курсов. Также отмечается, что процесс подготовки является взаимовыгодным, поскольку британские военные изучают опыт украинских коллег.

В 2018 году Великобритания расширила поле деятельности миссии для проведения подготовки украинского Военно-морского флота и пехотинцев, которые сталкиваются с растущими угрозами в Черном и Азовском морях.

В 2019 году Великобритания продлила работу миссии еще на три года - до марта 2023 года. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виталий Саенко

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