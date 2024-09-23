Также Нидерланды ищут другие элементы, необходимые для укомплектования системы.

Нидерланды планируют очень скоро передать Украине три пусковых установки к зенитно-ракетному комплексу Patriot. Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал в интервью для издание Delfi.

"Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы", - отметил Брекельманс.

Министр обороны сказал, что есть несколько стран, которые также очень хотят помочь Украине.

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"Они делают все возможное. Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему. И это зависит от других стран, хотят ли они быть открытыми. Причина, по которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать Россию", - заявил Брекельманс.

Он не считает, что необходимо рассказывать все оперативные детали.

"И на данный момент я знаю, что многие страны все еще очень креативно подходят к вопросу о том, что они могут поставить, может быть, другие системы ПВО, не только Patriot, потому что вы также можете поставить NASAMS или что-то еще. Но на данный момент я не могу сделать никаких конкретных заявлений", - подчеркнул министр обороны.

Также он сообщил, что в Украину будет поставлено 24 самолета F-16.

"Я не буду говорить, когда именно, потому что, если я это сделаю, то Россия также будет знать, сколько F-16 находится в Украине, а мы не хотим сообщать им об этом. Мы поставили 18 F-16 в Румынию, в Европейский учебный центр, где сейчас проходят подготовку и украинские пилоты. На прошлой неделе первый украинский пилот начал там обучение, и, конечно, мы будем обучать пилотов там, и это очень важно, потому что существует нехватка квалифицированных пилотов, украинских пилотов, которые могут летать на F-16", - заявил Брекельманс.

ЗРК Patriot для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, впервые о своем намерении поставить Украине систему Patriot Министерство обороны Нидерландов объявило в конце мая, заявив, что у Нидерландов уже готовы "основные компоненты". Остальные компоненты будут поставляться другими странами.

При этом, по сообщениям в СМИ, Нидерланды планировали совместно с еще одной страной поставить Украине дополнительный ЗРК Patriot, однако в сентябре стало известно, что от планов пришлось отказаться из-за того, что союзник отказался от участия в поставке.

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