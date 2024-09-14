Нидерланды уже собрали необходимые компоненты для системы.

Нидерланды планировали совместно с еще одной страной поставить Украине дополнительный ЗРК Patriot, однако сейчас стало известно, что от планов пришлось отказаться из-за того, что союзник отказался от участия в поставке. Об этом пишет NLTimes.

Как пишет издание, впервые о своем намерении поставить Украине систему Patriot Министерство обороны Нидерландов объявило в конце мая, заявив, что у Нидерландов уже готовы "основные компоненты". Остальные компоненты будут поставляться другими странами.

Через месяц Нидерланды объявили, что удалось найти еще одну страну для сотрудничества в этом деле. Тогда не сообщалось, какая именно страна согласилась помочь.

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"В настоящее время собраны необходимые компоненты для полной системы Patriot. Нидерланды предоставляют три пусковые установки и радар, остальные необходимые основные компоненты поставляет один из союзников", - заявила тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен.

Однако, пишет NLTimes, на этой неделе выяснилось, что неголландские компоненты не готовы.

Министр обороны Рубен Брекельманс сообщил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили радар и что три пусковые установки будут переданы в ближайшее время. Но другие страны все еще ищут другие компоненты для завершения системы, сказал Брекельманс, добавив, что сейчас ведутся переговоры с "несколькими партнерами".

По информации представителя Минобороны Нидерландов, ведомство "недавно" было проинформировано о том, "что ранее упомянутое обязательство одного из союзников не выполняется". При этом министерство не уточнило, какая именно страна участвует в этом.

ЗРК Patriot для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул, чо у Украины есть больше систем Patriot, чем сообщается публично.

На прошлой неделе Румыния официально завтердила решение о безвозмездной передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot. А в начале июля стало известно, что Украина получила третий зенитно-ракетный комплекс Patriot от Германии.

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