Представитель министерства обороны сказал, что министерство "недавно" было проинформировано, "что упомянутое обязательство союзника не выполняется".

В конце июня Нидерланды анонсировали, что вместе с неназванной страной-союзником предоставят Украине систему ПВО Patriot, однако теперь стало известно, что этого не будет, поскольку этот союзник вышел из соглашения.

Напомним, в мае Минобороны Нидерландов объявило о намерении поставить Украине систему Patriot, заявив, что у страны готовы "основные компоненты", а недостающие будут поставлены другой страной. Месяц спустя Нидерландам удалось найти другую страну для сотрудничества в этом пожертвовании. "Необходимые компоненты для полной системы Patriot уже собраны. Нидерланды предоставляют три пусковые установки и радар, остальные необходимые основные компоненты поставляются союзником", - говорилось тогда в сообщении нидерландского Минобороны

Однако теперь выяснилось, что компоненты, которые должна была поставитьстрана-союзник, не были готовы. Министр обороны Рубен Брекельманс сообщил, что Нидерланды недавно отправили Украине радар, а три пусковые установки передадут совсем скоро, пишет NL Times.

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Но теперь Нидерланды ищут другого союзника, который был бы готов предоставить недостающие компоненты для завершения системы, сказал Брекельманс. "Мы все еще работаем над этим. Обсуждения продолжаются с несколькими партнерами", - отметил он.

Представитель министерства обороны сказал, что министерство "недавно" было проинформировано, "что ранее упомянутое обязательство союзника не выполняется", однако он не уточнил, что это за союзник.

Помощь Нидерландов

6 сентября стало известно, что Нидерланды передают Украине оборудование для технического обслуживания и ракеты класса "воздух-воздух" к истребителям F-16.

А 10 сентября Нидерланды одобрили применение переданного ВСУ оружия для ударов по целям вглубине территории РФ.

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