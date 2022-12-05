Немецкая установка попала точно в цель.

В ВСУ показали работу немецкой зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard по российской ракете.

Командование Воздушных сил опубликовало видео, на котором установка попадает точно в цель и "приземляет" вражескую ракету.

"Техника, предоставленная партнерами, будет защищать украинское небо от крылатых ракет рашистских террористов. В этот раз – безупречная работа немецкого "Гепарда", – написали в командовании.

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САУ Gepard на войне с Россией

Украинские военные продолжают активно использовать зенитные самоходные установки "Gepard" против воздушных целей. Ранее Генеральный штаб ВСУ обнародовал фотоотчет работы противовоздушной обороны с применением этих установок.

Первые зенитные самоходные установки Gepard Украина получила от Германии в июле 2022 года. Тогда было передано 3 САУ.

1 декабря 2022 года Германия одобрила новый пакет военной помощи Украине. Среди прочего, передадут 7 самоходных зенитных установок Gepard.

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