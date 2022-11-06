Эти зенитные артиллерийские установки Украина получила от Германии.

Украинские военные продолжают активно использовать зенитные самоходные установки "Gepard" против летательных аппаратов российских оккупантов.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал фотоотчет работы противовоздушной обороны. Эти зенитные артиллерийские установки Украина получила от Германии.

Видео дня

"Экипажи зенитных самоходных артиллерийских установок "Gepard" охраняют украинское небо. Верьте воинам!" - подчеркнули в сообщении Генштаба ВСУ.

Отметим, что ВСУ с помощью "Gepard" поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км. Их экипаж состоит только из трех человек: водителя, командира и наводчика.

Что такое Gepard

Gepard - немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Немецкая установка имеет автоматизированную систему управления ведения огня. Она во время стрельбы учитывает атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра. Все это позволяет экономить время наводчика.

В оперативном командовании "Юг" подчеркивали, что Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника

Сейчас украинская армия имеет на вооружении более 30 таких немецких установок.

Вас также могут заинтересовать новости: