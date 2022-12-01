В него вошли, в частности, 7 САУ GEPARD.

Немецкое правительство одобрило новый пакет помощи Украине на 1,9 миллиарда евро, говорится на сайте Бундестага.

Поставки будут идти как непосредственно со складов Минобороны ФРГ, так и от немецких оружейников. Также в сумму заложены средства на выплаты странам ЕС, передающим Украине собственное оружие.

Среди прочего, Украине передадут 7 самоходных зенитных установок GEPARD.

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По данным немецкого правительства, на этой неделе Украина получила: три мотоукладочных танка BEAVER, 8 надводных беспилотников, 12 систем для охраны границы, 4 тысячи спальных мешков, запчасти к вертолетам Ми-24 и 30 "скорых".

Роль Германии в поддержке Украины

Согласно мониторингу Кильского Института мировой экономики, Польша - лидер по поставкам обещанного Украине вооружения. Соединенные Штаты Америки тем временем поставили только 38,4% обещанного вооружения. Германия также сильно отстает: страна обещала оружия на 675 миллионов евро, а поставила только 39,9% (269 миллионов евро).

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на критику из-за низкой интенсивности поставок оружия Украине, заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение Украине с такой же интенсивностью, как это делают власти США.

В то же время соцопросы свидетельствуют о том, что в Германии стало больше сторонников дипломатического завершения войны в Украине. Кроме того, среди граждан Германии не наблюдается поддержки увеличения военной помощи Украине.

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