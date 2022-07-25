Украина получила от Германии первые зенитные самоходные установки Gepard.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов", - сообщил он.
По словам министра, ожидается поставка 15 комплексов Gepard, три из которых уже сегодня заехали в Украину и поступили в распоряжение ВСУ.
Gepard - немецкая германская зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров.
Напомним, ранее стало известно, что Польша передала Украине боевые танки Twardy. Количество поставленных танков PT-91 Twardy не уточняется.
Как сообщал УНИАН, в апреле Польша передала Украине более 200 танков Т-72. Сама Польша уже заказала танки К2 у Южной Кореи. Также в апреле Польша подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского.