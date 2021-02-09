Помощь направляется морским силам и береговой охране.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает усиливать поддержку Украины в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая транслировалась онлайн.

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Столтенберг заявил, что надо понимать стратегическую важность Черного моря для Альянса, которое омывает берега трех стран-членов НАТО - Турции, Болгарии и Румынии, а также двух близких партнеров, которые высоко ценятся - Украины и Грузии. "Вместе с тем мы видели значительное военное наращивание России в Черном море, не в последнюю очередь из-за незаконной аннексии Крыма, и также большее присутствие сил в море и воздушном пространстве", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Альянс тоже увеличил свое присутствие в Черном море, в частности благодаря увеличению военно-морских сил и осуществлению патрулирования в воздушном пространстве. Также на суше возле Черного моря расположено больше войск Альянса, и эти войска проводят учения. В Краеве (Румыния) размещается многонациональная бригада Альянса. "НАТО усилило свое военное присутствие в регионе Черного моря, потому что мы признаем большую стратегическую важность этого региона для всех стран-членов НАТО, но и также для нашего близкого партнера, Украины", - заявил Столтенберг.

"Мы также увеличиваем нашу поддержку наших партнеров, Украины и Грузии. В частности, благодаря этой поддержке мы помогаем их морским силам, включая береговую охрану", - заявил Столтенберг.

Также он сказал, что в Альянсе заинтересованы обеспечить в Черном море свободу судоходства и применение международного права, и что не будет доминирования одной страны над этими водами.

Украина-НАТО: что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - заявил Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что за годы правления новоизбранного президента США Джо Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

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Автор: Виталий Саенко