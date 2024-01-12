Российские и иранские снаряды поступают на фронт фактически с конвейера, а вот снаряды из КНДР довольно старые

Эксперты Defence Express проанализировали "свежесть" снарядов, которыми Россия обстреливает Украину. В частности, российские и иранские снаряды поступают на фронт фактически с конвейера, а вот снаряды из КНДР довольно старые.

Как говорится в статье на портале DE, в российских соцсетях распространяется фото одновременно трех 122-мм артиллерийских снарядов, которые использует армия РФ. На нем изображены три таких снаряда иранского, северокорейского и российского производства.

При этом маркировка снарядов не заретуширована, а это говорит о том, что снаряды из Ирана и РФ более чем свежие, в то же время снаряд из КНДР выглядит довольно старым.

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"Согласно маркировке, иранский 122-мм снаряд был изготовлен в 2023 году в 17 партии. Сколько именно партий в год может произвести Иран, неизвестно, но в любом случае это означает то, что этот снаряд попал в РФ фактически прямо с "конвейера", - пишут эксперты DE.

Это касается и снаряда российского производства, который был изготовлен в 22 партии в 2023 году, хоть конкретный месяц производства определить и нет возможности.

"А вот снаряд из КНДР, учитывая фото, довольно старый. В частности создается впечатление, что он был перекрашен, но ржавчина все равно проступает. Но никаких маркировок относительно года производства на нем не нанесено", - отмечают эксперты.

Также хорошо видно, что все три снаряда имеют разную технологию производства и геометрические размеры.

Производство снарядов в РФ

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию немецкого телеканала Welt, что Россия якобы может выйти на уровень изготовления 200 ракет в месяц в 2024 году, а также вышла на показатель 2 млн боеприпасов крупного калибра в год, заявил, что Россия таки в состоянии наращивать свое оборонное производство, хотя планы отличаются от результатов.

По его словам, все, что Россия производит, фактически сразу и используется в войне против Украины. Выйти на запасы уровня до полномасштабного вторжения, довоенного оккупанты не могут.

В то же время Россия закупает снаряды у Ирана и КНДР. И если об иранских снарядах российские военные отзываются "неплохо", то северокорейские "проклинают". Из-за низкого качества пороха их используют в ситуациях, где "точность и кучность, да и вообще выход снаряда из ствола имеет наименьшую важность".

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