Президент отметил решение правительства, которое активизирует производство украинских беспилотников.

На закупку дронов для украинских воинов в этом году будет направлено как минимум 20 млрд грн, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"На неделе было принято несколько важных решений нашего правительства. В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году, как минимум, 20 млрд грн будет направлено на закупку дронов для наших воинов. И это не предел", - отметил он.

Кабмин дал старт массовому производству украинских дронов

24 марта Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт.

Видео дня

Решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо того, чтобы тратить месяцы на ненужную бумажную и бюрократическую работу - ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт.

Украина планирует наладить промышленное производство дронов. Пока Кабмин налаживает документальные нюансы, на фронте уже испытывают одну из отечественных дронов.

Речь идет о Punisher или "Каратель". К началу широкомасштабного вторжения в 2022 году БПЛА совершил около 120 миссий. Это самый маленький и самый легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире. Он способен наносить удары по защищенным объектам врага на глубине до 40 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: