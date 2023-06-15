БМП передали на ремонт.

В 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" рассказали детали боевого задания, во время которого российские оккупанты повредили БМП Bradley.

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала в своем Telegram-канале снимок поврежденной из РСЗО "Град" боевой машины и экипажа, находившегося там в момент атаки. Бойцам удалось успешно эвакуироваться, поврежденную БПМ передали на ремонт.

"На боевом задании Bradley получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся. Экипаж благополучно эвакуировался, а механик-водитель (на третьем фото) отвел бронемашину на безопасные позиции и потушил. Последствия - легкая контузия у одного из воинов", - говорится в сообщении.

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Это доказывает, что заявленная производителем боевая живучесть машины - не просто слова, отметила Маляр. "Bradley помогает сохранить самое ценное - жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить", - написала она.

Ранее CNN сообщал, что во время наступательных действий украинская армия якобы потеряла 16 боевых машин M2 Bradley. Впоследствии в сети появилось видео одного из боев с оккупантами.

13 июня Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи Украине. В него, помимо прочего, вошли 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker.

В то же время в Пентагоне сказали, что не могут подтвердить информацию о якобы потере армией Украины 16 единиц бронетехники.

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