По словам эксперта, Россия полагается на модернизацию устаревших платформ, ведь не имеет возможностей разработать современные.

Россия хочет модернизировать и расширить парк Ту-160, чтобы усилить стратегические бомбардировщики с помощью современной авионики и новых серийных моделей. Однако проблема заключается в том, что оригинальная конструкция бомбардировщика достаточно старая, ведь используется еще со времен холодной войны. Об этом пишет экс-консультант Пентагона, нескольких правительств НАТО и правительства Австралии в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения Рубен Ф. Джонсон для издания 19FortyFive.

"Программа Ту-160М2, объявленная в 2015 году, предусматривала капитальный ремонт 16 существующих самолетов и строительство 50 новых, но прогресс замедлился из-за санкций и ограниченности ресурсов. Между тем предложенный Россией стелс-бомбардировщик следующего поколения ПАК-ДА остается маловероятным из-за технологических и кадровых ограничений", - считает эксперт.

По словам Джонсона, из-за упадка аэрокосмической отрасли и ограниченного проектного потенциала российская стратегия дальней авиации полагается на модернизацию устаревших платформ, а не на разработку новых самолетов, из-за чего есть сомнения относительно будущих возможностей стратегических воздушных сил РФ.

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Планы РФ на Ту-160

Экс-консультант Пентагона напомнил, что в июне 2015 года официальные лица в РФ заявили, что российский парк бомбардировщиков Ту-160 должен резко возрасти как по качеству, так и по размеру. Тогда отмечалось, что 16 существующих самолетов будут полностью отремонтированы и оснащены совершенно новыми бортовыми системами. Также еще 50 самолетов будет построено с конвейера на заводе Казанского авиационного производственного объединения, где сначала был построен этот самолет.

Кроме того, в 2015 году заместитель министра обороны РФ по вопросам закупок Юрий Борисов заявлял, что благодаря таким усилиям будет построен новый самолет.

"Частично это было связано с предложенными новыми бортовыми системами, которые были бы на несколько поколений выше комплекта авионики 1980-х годов, который использовался в оригинальном дизайне Ту-160. По его словам, этот самолет в модернизированной конфигурации, а также любые новые типы "будут обозначаться как Ту-160М2", и "по нашим планам, это, скорее всего, произойдет где-то после 2023 года"", - процитировал слова российского чиновника Джонсон.

Почему РФ не может разработать новые самолеты

В то же время первые новые самолеты, которые не были собраны из готовых компонентов, начали работать уже в январе 2022 года, около шести недель то начала полномасштабной войны РФ в Украине. После этого работа замедлилась из-за санкций, которые запретили импорт иностранных электронных компонентов, используемых для конфигурации бортовых систем.

По словам эксперта, России нужно модернизировать Ту-160 по двум причинам.

"Во-первых, хотя Россия позиционирует ПАК-ДА как равноценный американскому B-21 Raider, шансы на то, что он будет построен, являются низкими. Технологии и производственные дисциплины, необходимые для этой программы, многие считают слишком далеким будущим для того, чтобы ПАК-ДА мог двигаться вперед", - подчеркнул обозреватель.

По словам Джонсона, первоначальное планирование предполагало, что этот самолет будут собирать на той же производственной линии, что и Ту-160М2, однако это почти невозможно.

"Во-вторых, в России слишком мало опытного персонала для одновременного производства этих двух самолетов. Когда было объявлено о планах по Ту-160М2, начальник штаба ВВС России генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что программы не будут иметь негативного влияния друг на друга", - напомнил эксперт.

Также российская рабочая сила в оборонном секторе составляет лишь небольшую часть от бывшей советской численности, из-за чего еще уменьшаются ее возможности заниматься любым серьезным проектированием и производством самолетов, отметил Джонсон.

"Многие работники вышли на пенсию и не были заменены, а в самом российском оборонном секторе произошли глубокие сокращения. По оценкам, численность персонала в наиболее важных конструкторских бюро составляет менее 10 процентов от пика развития сектора в 1980-х годах", - объяснил экс-советник Пентагона.

В свою очередь российский аналитик аэрокосмического и оборонного сектора отметил для 19FortyFive:

"Количество людей в том, что осталось от сектора исследований и разработок самолетов, является достаточным только для проведения программ модернизации или модификации. Нет никакого способа, чтобы это небольшое количество людей могло спроектировать или построить что-то новое - даже если все они гении".

Российская авиация - последние новости

Ранее эксперт Стив Балестриери назвал недостатки российского истребителя МиГ-31. По его словам, Россия не может заменить этот самолет из-за бюджетных ограничений и продолжающейся войны в Украине.

Также СМИ сообщали, что Россия заявила о продаже Су-57 на фоне обвала экспорта из-за войны в Украине. По словам аналитиков, с 2021 года объем экспорта вооружения из России сократился на 92%, или в 14 раз, и до 1 миллиарда долларов.

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