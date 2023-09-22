В телеграмм-каналах также распространяют видео с момента удара по штабу.

Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота РФ, сообщили Sky News в ВВС страны.

Издание "Крым.Реалии" показало кадры горящего штаба Черноморского флота России после сегодняшней атаки ВСУ.

На фото видна ракета, которая через мгновение попадет в штаб. Это фото также опровергает версию российских властей обо всех сбитых ракетах, атаковавших сегодня Севастополь.

В телеграмм-каналах также распространяют видео с момента удара по штабу, в котором видно, что ракета попадает уже в горящее здание. Это может говорить о том, что ракет было минимум две.

Атака на штаб Черноморского флота РФ - детали

Вооруженные силы Украины официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России. Как сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, цель была поражена в результате удачной атаки.

Как сообщили росСМИ, один российский солдат до сих пор числится пропавшим без вести после акаки, в результате которого загорелось здание в Севастополе.

По крайней мере одна ракета попала в штаб-квартиру, а российские официальные лица сообщили, что еще пять были сбиты.

Решение о поставке ракет британского и французского производства, также известных как SCALP, было одним из самых громких призывов западных стран за время войны - с опасениями, что оружие большой дальности может быть использовано на территории России.

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