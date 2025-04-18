В течение года на помощь 800 тысячам военных должны прийти 15 тысяч наземных дронов.

Украина наращивает использование наземных роботизированных систем для компенсации постоянного дефицита пехотинцев. Об этом пишет Forbes.

В марте украинские чиновники объявили о планах поставить на фронт 15 000 наземных роботов в 2025 году. Это огромное увеличение по понятным причинам.

"Не секрет, что Украина сталкивается с острой нехваткой живой силы. Это создает насущную экзистенциальную потребность заменить человеческие роли роботизированными системами", - сказала Екатерина Бондарь, научный сотрудник Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Украина уже показала отличный результат в стремительном наращивании производства беспилотных летательных аппаратов - с нескольких тысяч в 2022 году до 2 миллионов в прошлом году. Но с наземными дронами ситуация сложнее, говорит Бондарь.

Минобороны одобрило к использованию около 50 типов наземных роботов, но реально на фронте системно используют только 10-15 из них. Это связано с вопросами практичности, поскольку здесь ситуация сложнее, чем с маленькими FPV-дронами.

"Если он работает на топливе, его также нужно транспортировать, если он работает на батареях, они будут большими и тяжелыми и потребуют генераторов для подзарядки", - объясняет Боднар.

Стоимость наземных роботов тоже другая. Если FPV-дроны фактически являются расходным материалом по несколько сотен долларов за единицу, то наземные роботы уже стартуют от 2000 долларов. Так что наземные роботы по возможности должны быть машинами многоразового использования, а не одноразовыми камикадзе.

Например, такие дроны являются оптимальным вариантом для доставки чего-либо на передовые позиции, где вражеские дроны сразу уничтожают любую автомобильную технику. Чтобы не рисковать жизнью пеших "курьеров", как раз и можно задействовать роботов.

Эвакуация раненых в другую сторону является столь же важной, хотя мало кто готов доверить раненого солдата машине, которая может сломаться на пути. Поэтому эвакуация роботами рассматривается как последнее средство.

Правда, использование наземных роботов все равно требует людей-операторов. Часто больше, чем один. Из-за ограниченного угла зрения наземного дрона его миссии, как правило, требуют участия еще и БПЛА, который с воздуха будет корректировать направление движения наземного беспилотника.

Также проблемой остается сложный ландшафт поля боя. Роботы вязнут в снегу и грязи. Ни гусеницы, ни "ноги" не являются гарантией, что робот пройдет маршрут без застревания где-то посередине.

Более простые автоматизированные системы уже неплохо себя показывают в обороне. Пулемет с видеокамерой может стать полноценной оборонительной позицией. И украинцы это делают.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, северокорейские баллистические ракеты KN23, которые в начале использования в войне против Украины были очень несовершенными, сегодня уже могут уклоняться от украинской ПВО. Ракета модернизируется северокорейцами за счет сотрудничества с россиянами.

Также мы рассказывали, что украинские F-16 уступают современным самолетам РФ. Поскольку партнеры передали нам старые версии самолетов, россияне превосходят нашу авиацию по мощности радиолокаторов и дальнобойности ракет.

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