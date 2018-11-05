National Interest: Китай стал мощной силой в океане благодаря авианосцу из Украины

Если бы Пекин не купил недостроенное судно «Варяг», ему бы понадобилось еще много лет на разработку своего с нуля.

В 1998 году китайский бизнесмен приобрел недостроенный советский авианосец. Через 14 лет это огромное судно уже называлось «Ляонин» и стало первым в арсенале Вооруженных сил Китая. Таким образом, китайский военный флот получил статус океанской силы, о чем мечтал уже давно.

Но в ходе процесса было сделано много ошибок. Что было бы, если бы Китай не купил у Украины авианосец «Варяг»? Каким бы был океанский флот Китая сегодня?

Об этом пишет National Interest, напоминая историю о том, как Украина получила в наследство от СССР недостроенное судно. Однако, у правительства в Киеве не было ни заинтересованности в нем, ни возможности достроить «Варяг», чтобы поставить его на вооружение. Командиры китайской армии рассматривали судно и выражали желание его приобрести. Однако, официальный Пекин не очень хотел покупать украинский авианосец из-за беспокойства, что Запад может как-то остро отреагировать.

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Поэтому китайский бизнесмен за скрытой поддержки армии Китая приобрел судно за 30 миллионов долларов якобы для переоборудования его в плавучее казино. Процесс передачи корабля продолжался два года, что стало темой для насмешек. В конце концов, в 2002 году «Варяг» прибыл на верфь в городе Далянь. Но даже тогда казалось, что украинский авианосец просто станет образцом для будущих китайских разработок и не будет сам служить в китайской армии. Впрочем, после десятилетия переоборудования и реконструкции, «Варяг» стал называться «Ляонин». И он способен нести на борту ударные воздушные силы надежнее и эффективнее, чем его российский «брат» того же класса «Адмирал Кузнецов».

«Многое в процессе произошло неправильно. Украина могла бы занять более твердую позицию на переговорах или попросить большую цену за недостроенный корабль. Владельцы не смогли успешно договориться о транзите судна через Босфор. «Варяг» мог просто утонуть дорогой и это было бы не удивительно для судна в его состоянии», - пишет издание.

Украинский авианосец был не первой зарубежной покупкой Китая. В 1985 году китайские судоремонтники приобрели австралийский авианосец HMAS Melbourne. Военные Пекина сняли все оборудование с судна и очень тщательно изучили его корпус. В середине 1990-х годов Китай приобрел два старых советских авианосца: «Минск» и «Киев». После широких исследований и тестов, оба судна превратились в туристический аттракцион. Во всяком случае, Китай демонстрировал заинтересованность в авианосцах еще до покупки «Варяга».

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Не купив его у Киева, китайской армии пришлось бы строить собственное судно с нуля или же пойти индийским путем и попытаться модернизировать один из приобретенных ранее советских авианосцев. Однако, и «Киев» и «Минск» были разработками постарше и в худшем состоянии, чем авианосец «Адмирал Горшков», приобретенный Индией. Чтобы превратить его в боеспособное судно под названием «Викрамадитья», Нью-Дели понадобилось девять лет. И даже после этого оно демонстрировало худшие возможности, чем достроенный в Китае «Варяг».

Переоборудование украинского авианосца, без сомнения, открыло много дверей перед китайскими строителями судов. Китай, вероятно, мог купить все чертежи для «Варяга» у Украины или России. Без истребителей вертикального взлета армия Китая вряд ли отойдет от конструкции в форме трамплина. Поэтому не стоит ожидать, что будущие авианосцы страны будут очень отличаться от того, который она купила у Украины. Конечно, Пекин мог бы пропустить этап трамплина. Но переход от нуля сразу к системе CATOBAR (предусматривает взлет с помощью катапульты) был бы чрезвычайно сложным прыжком для инженеров и военных.

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Издание замечает, что без покупки «Варяга» китайская разработка авианосцев была бы другой. Переделка «Киева» была бы не такой хорошей боевой единицей со значительно ограниченными возможностями в проведении операций и тренировок. Разработка же нового судна врядли закончилась бы до 2012-го года. А задержка с получением на вооружение первого авианосца сильно отбросила бы назад каждый этап китайской программы по развитию таких судов. По мнению издания, второе судно такого класса у Пекина появится не скоро. Ведь ему не хватает технических возможностей. Кроме того, много уроков от переоборудования украинского «Варяга» так и не были усвоены.