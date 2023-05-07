Игнат говорит, что в современном мире очень трудно что-то скрыть от журналистов, как и в случае со сбитием "Кинжала".

6 мая воздушные силы ВСУ порадовали украинцев прекрасной новостью: комплекс Patriot 4 мая сбил российскую расхваленную ракету "Кинжал". Но уже сегодня, 7-го числа, в ВС ВСУ поспешили осадить граждан Украины, мол, радоваться рано.

В эфире телемарафона представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что ЗРК Patriot уже заступили на боевое дежурство, уже есть успешная работа комплекса.

"Рано россияне узнали об этой успешной работе... Должны порадоваться, что имеем такое оружие, но радоваться рано, потому что его мало, нужно значительно больше этих систем, чтобы защитить наши большие города, защитить объекты инфраструктуры и атомной энергетики", - сказал Игнат.

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Сбитие ракеты "Кинжал" в небе над Киевом

Сначала о том, что защитники неба над столицей ночью 4 мая сбили аэробалистическую ракету, сообщили в КГВА. Позже такую информацию обнародовал и ресурс Defense Express и опубликовал соответствующие фото с элементами сбитого "Кинжала". В Воздушных силах опровергали сначала эту информацию.

6 мая командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным впервые удалось сбить вражескую ракету типа "Кинжал".

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