По словам начальника ГУР, Россия импортирует не только оружие с Востока, но и комплектующие с Запада.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что мир не смог полностью прекратить доступ россиян к иностранным комплектующим для вооружения.

"В РФ работает государственная программа, которая называется "параллельный импорт". Надо признать, она достаточно эффективно работает. Параллельный импорт – это на законодательном уровне узаконенная контрабанда. Комплектующие идут из многих стран. Не только, как думают, с Востока. Многое идет с Запада", – сказал он в эфире телемарафона.

Начальник ГУР также прокомментировал предстоящую поездку Путина в КНДР. По словам Буданова, президент РФ планирует там обсудить увеличение поставок оружия Москве. Взамен Путин предложит КНДР ракетные технологии.

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"Россия думает, что передать определенные ракетные технологии КНДР – это нормально. Что ж, это их видение. КНДР за эти технологии будет делать многое", – сказал он.

Буданов добавил, что КНДР сможет в полном объеме обеспечить РФ артиллерийским вооружением.

"Человеческий ресурс там серьезный, оборонные способности, к сожалению, не сопоставимы с РФ, они могут работать гораздо эффективнее. Поэтому увеличение поставок артиллерийского вооружения, оно точно будет. Там оружие не очень современное, но объемы, которые они могут делать – достаточно серьезные. Это оружие прежнего века, но снаряд прилетит. Он может прилететь с небольшим уклонением, но он прилетит", – акцентировал начальник ГУР.

Кроме того, по его словам, расходы боеприпасов, которые идут на российско-украинскую войну, ни одна страна не может "перекрыть" самостоятельно. Именно поэтому РФ должна обращаться к своим международным партнерам.

Сотрудничество России и КНДР

Северная Корея стала одной из немногих стран мира, которая поставляет России вооружение для ее войны против Украины. Ракеты КНДР уже применялись оккупантами для ударов по украинским городам.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук отмечал, что Украина стала испытательным полигоном для северокорейских ракет, способных нести ядерный заряд.

В то же время недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин планирует совершить поездку в КНДР. По мнению военного эксперта Петра Черника, глава Кремля, вероятно, будет выпрашивать новое оружие.

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