Глава ГУР заявил, что российское наступление не принесло тех результатов, которых ожидали оккупанты.

Россия не смогла достичь поставленных перед своим наступлением целей, к весне наступательный потенциал агрессора иссякнет. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Сейчас продолжается наступательная операция РФ. Она началась в ноябре 2023 года, по состоянию на сейчас продолжается уже в течение двух с половиной месяцев. Результаты - сами видите. Сказать, что они большие – это точно будет неправда. Но их наступление все еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью", - считает Буданов.

Кроме того, глава ГУР рассказал, какие планы РФ имела на это наступление: "К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть и возле Авдеевки. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели как можно скорее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец, это по Харьковской области. И выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Как вы понимаете, даже близко к этому ничего нет".

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Ранее подполковник Владимир Фитьо рассказал, насколько велика угроза нового наступления россиян на Харьков.

Кроме того, Фитьо опроверг распространенную россиянами информацию о захвате села Табаевка Купянского района Харьковской области. Он отметил, что бои возле населенного пункта продолжаются, наши защитники пытаются оттеснить врага на предыдущие позиции, где он был раньше. Поэтому все заявления, которые делает враг по поводу захвата этого малюсенького села не соответствуют действительности, подчеркнул он.

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