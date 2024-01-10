Представитель Великобритании в ООН отметила, что использование Россией северокорейских ракет - "признак безрассудства и отчаяния".

Северная Корея, передав России свои баллистические ракеты малой дальности, использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд. Как сообщает Sky News, об этом заявил представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук.

Он напомнил, что предоставленные Северной Кореей ракеты малой дальности были выпущены по Украине в декабре и январе.

Представитель Южной Кореи заявил, что его страна "решительно осуждает" это, и предупредил, что "экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину как полигон для испытания своих ядерных ракет".

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По его словам, это "бессмысленное пренебрежение к территориальной целостности Украины".

В свою очередь, представитель Великобритании Барбара Вудворд также осудила использование Россией северокорейских ракет в Украине, отметив, что использование Россией этих ракет - "признак безрассудства и отчаяния" и "нарушает многочисленные резолюции".

Использование Россией баллистических ракет из КНДР против Украины

В СМИ сообщали, что во время ракетных ударов по Украине на праздники Россия использовала баллистические ракеты KN-23 производства Северной Кореи.

Открытой информации о ракеты KN-23 нет, поэтому сделать даже приблизительные подсчеты относительно того, сколько их в запасе КНДР, невозможно.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко проанализировал угрозу от получения Россией северокорейских баллистических ракет. По его словам, они могут представлять угрозу для Харькова, Запорожья, Днепра, Киева и других городов.

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