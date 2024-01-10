КНДР использует Украину как испытательный полигон, считает постпред Южной Кореи / скриншот

Северная Корея, передав России свои баллистические ракеты малой дальности, использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд. Как сообщает Sky News, об этом заявил представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук.

Он напомнил, что предоставленные Северной Кореей ракеты малой дальности были выпущены по Украине в декабре и январе.

Представитель Южной Кореи заявил, что его страна "решительно осуждает" это, и предупредил, что "экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину как полигон для испытания своих ядерных ракет".

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По его словам, это "бессмысленное пренебрежение к территориальной целостности Украины".

В свою очередь, представитель Великобритании Барбара Вудворд также осудила использование Россией северокорейских ракет в Украине, отметив, что использование Россией этих ракет - "признак безрассудства и отчаяния" и "нарушает многочисленные резолюции".

Использование Россией баллистических ракет из КНДР против Украины

В СМИ сообщали, что во время ракетных ударов по Украине на праздники Россия использовала баллистические ракеты KN-23 производства Северной Кореи. 

Открытой информации о ракеты KN-23 нет, поэтому сделать даже приблизительные подсчеты относительно того, сколько их в запасе КНДР, невозможно. 

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко проанализировал угрозу от получения Россией северокорейских баллистических ракет. По его словам, они могут представлять угрозу для Харькова, Запорожья, Днепра, Киева и других городов. 

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