По словам эксперта, снарядные заводы Северной Кореи всегда работали полноценно, а ее ВПК "вырос" из советского.

Российский диктатор Владимир Путин планирует совершить визит в Северную Корею, где встретится с ее лидером Ким Чен Ыном. Учитывая то, что КНДР поставляет Москве ракеты для войны против Украины, глава Кремля, вероятно, будет выпрашивать новое оружие.

Военный эксперт Петр Черник в эфире "24 канала" предположил, что будут говорить, в частности о ракетах. Он отметил, что КНДР смогла сохранить производственные цепочки баллистической ракеты Р-17 (Scud – по классификации НАТО).

"Довольно серьезная ракета, которая может иметь тяжелую боевую часть до полтонны", – пояснил Черник.

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Р-17 может бить на расстояние в 300-400 километров. Эксперт отметил, что в начале 90-х Ирак пытался вести такими ракетами огонь по Израилю. Учитывая то, что собственного штатного ракетного вооружения, особенно "Искандеров", россиянам не хватает, диктаторы будут обсуждать именно эту тему.

"Однако факт того, что в России уже нет таких ракет и производственных мощностей, является признаком стратегической слабости Москвы. Правда, здесь есть и не совсем хорошая новость для нас, ведь московиты не собираются сдаваться", – констатировал Черник.

По словам эксперта, снарядные заводы Северной Кореи всегда работали полноценно, а ее ВПК "вырос" из советского. Речь идет, в частности, о боеприпасах калибра 122 и 152 мм, а также РСЗО "Град".

"Однако это не такая масштабируемая помощь, которая бы по-настоящему смогла помочь россиянам что-то переломить. Цифры говорят сами за себя. Летом 2022 года оккупанты выставляли в сутки огневые валы у границы от 45 до 80 тысяч. Сейчас от 20 до 30 тысяч, по редкому случаю до 40 тысяч. То есть вдвое-втрое огневые валы противника упали", – добавил Черник.

Однако Россия все еще остается крупнейшим производителем снарядов в мире – она изготовляет 125-130 тысяч боеприпасов в месяц.

"Поэтому пока есть запас старых стволов и такой темп производства, Россия еще имеет определенную прочность", – резюмировал эксперт.

Сотрудничество КНДР и России: это стоит знать

В последнее время появляется все больше подтверждений тому, что Северная Корея поставляет России вооружение для ее войны против Украины. В частности, оккупанты уже били по украинским городам северокорейскими ракетами KN-23.

И если раньше о сотрудничестве КНДР с РФ говорили в Соединенных Штатах, все активнее об этом говорят и в Южной Корее. Там подчеркивали, что поставляя ракеты Москве, Пхеньян использует Украину в качестве полигона для испытаний вооружения, которое способно нести ядерный заряд.

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