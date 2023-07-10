Сейчас трудно сказать, когда кассетные боеприпасы окажутся на фронте, отмечает он.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, какие преимущества и недостатки открываются перед Украиной с передачей кассетных боеприпасов. В эфире 1+1 он ответил, что среди главных плюсов - расширение номенклатуры боеприпасов.

"Преимущественно нам действительно их не передавали наши партнеры. Это боеприпас, который позволяет поражать большую площадь за счет распределения по этой площади суббоеприпасов. Есть вероятность, что какие-то боеприпасы не детонируют, следовательно, фактически и локация превращается в условно заминированное поле", - говорит Коваленко.

Но их надо использовать, убежден эксперт, ведь ни РФ, ни Украина, ни США не являются сторонами по нераспространению этих боеприпасов. То есть юридически мы имеем полное право на то, чтобы защищать себя всеми законными методами, и этот метод - законный.

"Второй момент - там, где будут использоваться боеприпасы, там будут российские оккупанты. То есть это будут высокоточные удары именно по локациям, где они размещаются", - добавляет военный эксперт.

Он заявляет, что там, где находятся захватчики, те оккупированные территории и так сильно заминированы. Коваленко говорит, что тему предоставления кассетных боеприпасов Украине "будут раздувать" пророссийские силы и российские "карманные" СМИ.

Эксперт говорит, что сейчас трудно сказать, когда кассетные боеприпасы окажутся на фронте. "Мне такая информация неизвестна. Но я считаю, что быстрее, чем ATACMS", - подытожил он.

Украина получит кассетные боеприпасы

7 июля в Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который включены запрашиваемые страной кассетные боеприпасы. В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия постоянно применяет против Украины кассетные боеприпасы, поэтому логично, что США решили предоставить украинской стороне именно такой вид средств поражения.

В России сразу после решения США предоставить Украине кассетные боеприпасы начали пугать ядерной войной.

В Пентагоне заявили, что одной из основных причин, почему США решили передать Украине кассетные боеприпасы, стали более медленные темпы контрнаступления, чем они ожидали.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ на критику изложил 5 принципов, которые Украина будет соблюдать при использовании кассетных боеприпасов.

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