Американская сторона не уточнила, какой именно тип боеприпасов предоставят Украине, подчеркнули в ВСУ.

Россия постоянно применяет против Украины кассетные боеприпасы, поэтому логично, что США решили предоставить украинской стороне именно такой вид средств поражения.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Мы видим заявление США, где идет речь о кассетных боеприпасах. А вот уже люди могут посмотреть в "Википедии", каких типов они бывают, какие средства доставки боеприпасов - будь то артиллерия или авиация. США не уточнили, какой именно тип боеприпасов будет предоставлен, и мы это делать, пожалуй, не будем", - сказал Игнат, отвечая на вопрос будут ли среди переданных боеприпасов авиационные.

Игнат подчеркнул, что Россия применяет против нас постоянно и кассетные, и фосфорные боеприпасы. "Поэтому вполне логичное решение США о предоставлении Украине именно этих боеприпасов", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля в объявленном Пентагоном очередном пакете военной помощи Украине есть, в частности, кассетные боеприпасы. США впервые согласились поддержать ВСУ кассетными боеприпасами.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что предоставление таких боеприпасов серьезно поможет ВСУ деоккупировать украинские территории и спасет жизни многих украинских солдат.

Он отметил, что Киев давно предоставлял запрос Западу насчет именно таких боеприпасов. Их использование не нарушает ни один из международных документов, ратифицированных Украиной. Тем более, что Россия активно использует такие боеприпасы с первого дня вторжения.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев из-за оказания такой помощи Украине снова заговорил о возможности ядерного удара.

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