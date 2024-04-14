Украинские дроны сбрасывают кальтропы, чтобы останавливать и уничтожать российские грузовики.

Российские войска на фронте столкнулись с новой угрозой - сбрасываемыми с украинских дронов металлическими препятствиями, так называемыми кальтропами. Как пишет Forbes, это новое гениальное использование древнего оружия, которое создает проблемы для и без того перегруженной российской цепочки поставок, останавливая транспортные средства, чтобы их могли поразить дроны-бомбардировщики.

Беспилотники-камикадзе FPV регулярно поражают российские грузовики, доставляющие припасы в войска на передовой. Однако теперь водителям приходится смотреть не только вверх, но и вниз.

"Украинские дроны усеивают дороги четырехконечным металлическим оружием, устроенным так, что в какую бы сторону они ни падали, одна точка всегда направлена вверх. Название "кальтроп" происходит от латинского слова "ловец пяток"… Кальтропы можно датировать как минимум 313 годом до нашей эры, когда армия Александра Македонского использовала их против персидской кавалерии", - рассказывает Forbes.

Видео дня

Кальтропы в различных формах использовались на протяжении всей древней и средневековой эпохи и получили новое дыхание во время Второй мировой войны - они использовались движением сопротивления в Европе как способ повреждения автомобильных шин. Они были проще и надежнее, чем взрывчатка, и их можно было разбросать по дорогам, чтобы остановить немецкие машины, либо в качестве преследования, либо в качестве подготовки к засаде.

Хотя в 2022 году украинцы массово изготавливали кальтропы, это были более крупные версии, которые в основном устанавливались вручную. Однако недавно в соцсетях появились видео, в которых россияне жаловались, что ВСУ буквально засыпают такими шипами прифронтовые дороги.

Обычно российские военные перевозят запасы ночью, когда опасность атак с FPV меньшая, но при движении на высокой скорости вероятность обнаружить на дороге кальтропы невелика. Автомобиль, попавший в аварию, может потерять управление и разбиться. Однако главная опасность исходит от украинских дронов, которые поджидают свою "добычу" и сбрасывают бомбы, как только машина останавливается.

Как отмечают российские военные, украинцы также использовали дроны для сброса противотанковых мин. Но они тяжелее, их труднее достать, и они могут работать ненадежно. В то же время кальтропы представляют собой простой и недорогой способ остановить грузовик. так что его можно добить дроном.

"Тактика сбрасывания кальтропов с дронов, несомненно, вдохновит на создание множества других новых методов. Дроны уже могут устанавливать мины, наземные датчики и даже небольших роботов. Единственным ограничением является воображение пользователей", - подытоживает Forbes.

Украинские дроны на поле боя

Украина все больше полагается на дешевые беспилотники, чтобы сдержать усиление атак России. В последнее время FPV-дроны поразили 66% уничтоженных танков оккупантов.

В 2024 году Украина планирует изготовить около 2 млн беспилотников. В частности, активно разрабатывается новый тип дронов с применением технологий искусственного интеллекта.

Вас также могут заинтересовать новости: