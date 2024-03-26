По словам министра иностранных дел Чехии, Украине можно предоставить больше боеприпасов, чем 800 тысяч.

Вооруженные Силы Украины получают пользу от плана поставки сотен тысяч боеприпасов на линию фронта, ведь так они тратят запасы в ожидании новых поставок. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его слова цитирует Bloomberg.

По его словам, инициатива, которую возглавляет Чехия, предусматривающая закупку около 800 тысяч снарядов из источников за пределами ЕС, дает свой результат, несмотря на то, что до доставки крайне нужных партий могут остаться недели.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будут свежие боеприпасы, и это изменило их отношение к использованию имеющихся запасов", - объяснил дипломат.

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В материале напомнили, что план Чехии, который объявил президент страны Петр Павел в прошлом месяце на Мюнхенской конференции безопасности, члены военного альянса НАТО приняли как временную меру.

Липавский отметил, что чешская инициатива сама по себе не будет достаточной для того, чтобы поддерживать Украину. Финансирование первых поставок в Украину должно быть оформлено до того, как грузы будут отправлены.

"Мы можем сделать гораздо больше, чем изначально объявленное количество", - отметил министр и назвал цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объем.

В то же время Липавский не ответил, сколько времени может занять доставка этих боеприпасов на линию фронта. Как ранее отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, снаряды прибудут в "обозримом будущем", а не через несколько месяцев.

Что известно об инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна нашла артиллерийские боеприпасы для Украины.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул он.

Уже позже премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага нашла еще 200 тысяч боеприпасов для ВСУ.

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности", - добавил политик.

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