Возможно, что снимки получили во время нового испытательного полета.

В сеть выложили новые фото истребителя-невидимки от китайской Shenyang Aircraft Corporation, который получил условное обозначение J-50. На них обратили внимание специалисты The War Zone.

J-50 стал одним из двух новых китайских самолетов, снимки которых выложили в сеть в декабре прошлого года.

Другой получил обозначение J-36. Он значительно больше и, вероятно, имеет три двигателя. Самолет разработала Chengdu Aircraft Industry Group. J-36 рассматривают как истребитель или в качестве тактического бомбардировщика JH-XX.

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Что касается J-50, то о нем известно еще меньше, чем о J-36. Снимки, которые ранее появились в свободном доступе, были очень плохого качества и могли рассказать разве что об общих концептуальных решениях, которые реализовывали на J-50.

Как можно видеть, J-50 не имеет вертикального стабилизатора, что свидетельствует о попытке разработчиков обеспечить лучшую малозаметность, чем у боевых самолетов предыдущих поколений.

Очевидно, J-50 имеет два двигателя, а все его вооружение должно размещаться во внутренних отсеках - опять же, для обеспечения малозаметности.

Новые разработки КНР - что известно

Таким образом, китайцы создали сразу два новых малозаметных самолета:

- Истребитель/тактический бомбардировщик J-36 (JH-XX?);

- Истребитель J-50.

Первый разработала Chengdu Aircraft Industry Group, тогда как второй - Shenyang Aircraft Corporation. Возможно, в серию пойдет лишь один из них - тот, который докажет, что предлагает лучшее решение для текущих вызовов.

Также напомним, что Китай уже эксплуатирует свой новый истребитель пятого поколения Chengdu J-20. Последний недавно увидели в "режиме зверя", то есть, с большим арсеналом ракет класса "воздух-воздух", расположенных на внешних узлах.

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