Спикер командования ВС ВСУ напомнил, что сбивание "шахедов" из автоматического оружия является малоэффективным, а в густонаселенных местах - еще и опасным.

За последние две недели результативность сбивания украинскими военными иранских дронов "Shahed-136" составляет 85%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Если брать условно два крайних недели применения наших боевых сил и средств против дронов и результативность их сбивания, то мы имеем цифру на сегодня 85% именно по "Shahed-136", - отметил он. Видео дня

Игнат подчеркнул, что рост результативности работы украинских военных в сбивании иранских дронов был лишь вопросом времени.

"От первого применения этих дронов в Купянске 13 сентября до нынешнего дня, понятно, что военнослужащие и органы военного управления получили понимание, как организовать взаимодействие, прикрытие на определенных участках, какими силами и средствами эти дроны сначала выявлять, а затем уничтожать", - сказал представитель воздушных сил.

В то же время, он напомнил, что сбивание "шахедов" из автоматического оружия является малоэффективным, а в густонаселенных местах - еще и опасным.

Иранские дроны на войне в Украине

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6". По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

В свою очередь в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили, что не продавали РФ беспилотники.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136", которые российские войска запускали по территории Украины.

17 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе российская армия имела 300 иранских дронов-камикадзе, в общем контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких беспилотников.

20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании за поставку дронов в Российскую Федерацию.

В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжат принимать меры с целью препятствования Ирану экспортировать в Россию боевые беспилотники. Также он добавил, что распространение Ираном БПЛА является угрозой, выходящей далеко за пределы Украины.

21 октября Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении поставок в Россию иранских дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистических ракет малой дальности "Fateh-110" и Zolfaghar.

По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранских властей и оборонно-промышленного комплекса умышленно помогают РФ в войне против Украины.

Отмечается, что целью расследования является поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности.

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