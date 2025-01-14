По словам эксперта, такие самолеты могут сбивать российские крылатые ракеты и "Шахеды".

В январе Украина должна получить от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F. Однако следует понимать, что около 2002 года страна остановила производство этих самолетов, за исключением контракта с Грецией. Поэтому с тех пор не проводилось значительных серийных модернизаций Mirage 2000, которые постоянно проводят на всех моделях F-16. Об этом заявил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в комментарии для OBOZ.Talk.

По его словам, существует два пути того, как украинские войска могут использовать эти самолеты. В первую очередь, речь идет об усилении украинской ПВО, ведь истребители могут сбивать российские крылатые ракеты и "Шахеды".

Криволап отметил, в случае того, если Франция передаст Украине уже модернизированные самолеты, то это позволит в полной мере использовать потенциал ракет SCALP-EG (Storm Shadow).

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В то же время эксперт назвал две версии относительно положения этих самолетов. Первой является то, что французские войска планируют списать примерно 32 Mirage 2000, однако их собираются вывести из использования до 2027-2028 годов.

Второй версией является то, что именно Объединенные Арабские Эмираты намерены заменить 30 самолетов Mirage 2000 на более современные Rafale.

"Когда мы говорим о 30 самолетах из Эмиратов, то они, французы, пытаются их выкупить для того, чтобы немного доработать и продать их Марокко. А Эмираты говорят "А может Марокко и так их возьмет и тогда мы их будем продавать?". А тут прибегают наши ребята и говорят "Слушайте, у нас война идет, там Марокко, там войны нет, давайте нам их отдайте в режиме военной помощи, покажите ваше отношение", - отметил Криволап.

Эксперт добавил, что по сравнению с другими компаниями, которые занимались продажей своего оружия, французская Dassault Aviation обычно выкупала самолеты, дорабатывала их и перепродавала другой стране, которая не имела ресурсов на покупку современной версии Rafale.

"Были сообщения об этом, что французы доводят эти самолеты, модернизируют их до того состояния, чтобы можно было полностью использовать потенциал ракет SCALP-EG", - сказал он об истребителях, которые получит Украина.

Mirage 2000 для Украины - последние новости

Ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, как истребители Mirage 2000 помогут Украине. Он отметил, что по некоторой информации несколько этих самолетов уже находится в Украине.

По словам Романенко, французские истребители могут использовать ракеты TAURUS, которые имеет Германия. Эксперт добавил, что это может подтолкнуть Берлин к передаче таких ракет Украине.

Также в конце декабря 2024 года СМИ сообщали, что украинские пилоты закончили подготовку на истребителях Mirage 2000-5F. Как тогда было известно, обучение продолжались в течение полугода.

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