LTAMDS уже скоро может заменить устаревший радар Patriot.

Самая современная версия ракеты Patriot во время испытаний поразила цель тактической баллистической ракеты. Она была полностью интегрирована с новым радаром, который разработала Армия США, пишет Defense News.

Во время испытаний на ракетном полигоне Уайт Сэндс (штат Нью-Мексико), использовались усовершенствованный ракетный сегмент Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) и перехватчик CRI (Cost Reduction Interceptor - перехватчик с меньшими затратами).

"Перехватчики были выпущены в волнообразной конфигурации и успешно поразили и перехватили цель наземного базирования", - отметили в заявлении компании Lockheed Martin, производителя ракет семейства Patriot.

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В компании добавили, что испытание, которое сочетало радар нижнего уровня противовоздушной и противоракетной обороны, было сосредоточено на предыдущих разработках PAC-3 с интегрированными системами боевого управления армии (IBCS) и LTAMDS.

"IBCS производства Northrop Grumman - это полевая система, которая связывает любой датчик с любым стрелком на поле боя и рассматривается как мозг будущей архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны армии. LTAMDS предназначена для замены устаревшего радара Patriot, который обеспечивает 360-градусную защиту", - объяснили в Defense News.

Благодаря успешному испытанию LTAMDS начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж рассматривает возможность как можно быстрее развернуть новый радар в оперативных подразделениях для дальнейшей оценки и испытаний.

В то же время генерал-майор Фрэнк Лозано, руководитель программы армейских ракет и космоса отметил, что такое испытание является частью более масштабной кампании по комплексным испытаниям во время пожаров, которая длится с середины сентября и продлится до декабря.

Другие военные испытания США

Как писал УНИАН, США отработали ядерный удар в условиях уничтожения Белого дома. В частности речь идет о ситуации, когда по США уже якобы нанесен ядерный удар, поражена структура управления, не существует Белого дома вместе с Вашингтоном. По словам аналитиков, при таких условиях команда на ядерный удар будет передана с помощью ALCS с самолета E-6B Mercury.

В то же время обозреватель Defense News Стивен Лоузи отметил, что военно-воздушные силы США намерены увеличить роль бомбардировщика-невидимки B-21 в рамках новой стратегии господства в воздухе, поэтому уже пересматривают свои планы по истребителю шестого поколения.

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