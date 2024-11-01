Блинкен и Остин предупредили, что их беспокоит то, что Кремль поставляет Киму взамен.

Северокорейские войска, вероятно, присоединятся к боевым операциям против украинских сил на территории России в "ближайшие дни" после того, как около 8000 из них были развернуты в Курской области.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен через несколько часов после того, как Пхеньян запустил новую мощную баллистическую ракету в двойном проявлении воинственности, пишет The Washington Post.

Администрация Байдена считает, что Россия обучила северокорейцев управлять артиллерией и беспилотниками и выполнять основные пехотные операции, такие как расчистка траншей, что является признаком того, что они собираются присоединиться к боевым действиям, сказал Блинкен.

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На сегодняшний день около 10 000 северокорейских солдат были развернуты в России, заявили официальные лица США и Южной Кореи.

Официальные лица заявили, что то, что, по-видимому, было межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), запущенной Северной Кореей ранее в этот день, пролетело даже дальше, чем испытанная в декабре - которая пролетела достаточно далеко, чтобы нанести удар в любой точке материковой части Соединенных Штатов.

"Поскольку Блинкен предупредил, что Россия, скорее всего, поставит технологии Пхеньяну в обмен на свою боевую помощь, эти действия стали демонстрацией одной из крупнейших внешнеполитических проблем, с которыми столкнется следующий президент США: растущее сближение между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном", - отмечает издание.

Министр обороны Японии заявил, что новое дальнобойное оружие достигло высоты 4350 миль - значительно выше, чем предыдущие запуски, включая твердотопливный Hwasong-18, испытанный Пхеньяном в декабре.

Блинкен и Остин предупредили, что их беспокоит не только поддержка России Северной Кореей - шаг, который, как они изобразили, может иметь лишь скромные последствия для наземных операций, - но и то, что Кремль поставляет Киму взамен, поскольку Пхеньян пытается усилить свою ракетную программу и иным образом расширить свои военные возможности.

Остин сказал, что просьба Кремля о помощи у Северной Кореи является признаком растущей слабости России в ее войне против Украины.

Запуск МБР Северной Кореей

Северная Корея, судя по всему, запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) накануне президентских выборов в США. Отмечается, что ракета оставалась в воздухе дольше, чем любая другая, запущенная режимом Ким Чен Ына. По данным Министерства обороны Японии, предполагаемая МБР летела более 85 минут, это превышает предыдущий рекорд Северной Кореи в 74 минуты. Указывается, что ракета была запущена около 7:11 утра 30 октября, она пролетела около 621 мили, достигнув высоты более 4300 миль, а после упала в воду к западу от острова Окусири.

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