Большинство военных организаций стремятся к тому, чтобы человеческий фактор был центральным в операциях ИИ.

Одно из самых впечатляющих применений технологии искусственного интеллекта произошло в Израиле, где армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) незадолго до теракта ХАМАС 7 октября представила свой танк Barak на основе искусственного интеллекта, который может создавать 360-градусный обзор поля боя для оперативности бригад.

Как пишет FOX News, величайший прогресс Германии в военной разработке искусственного интеллекта остался без внимания, но захватил воображение испытателей оружия повсюду: Берлин представил среду для испытаний оружия в виртуальной реальности, которая позволит быстрее и шире тестировать оружие.

Альянс AUKUS Австралии, Соединенного Королевства и США провел военные учения в июне, которые включали развертывание группы беспилотников, управляемых ИИ. Беспилотники обнаруживали и отслеживали военные цели "в репрезентативной среде в реальном времени".

Видео дня

В последнем пятилетнем плане Китая приоритетными являются разработки, которые, как утверждает Пентагон, будут включать достижения в "науке о мозге" и биотехнологиях, полупроводниках и дальнем космосе, глубоководных и полярных технологиях.

Использование искусственного интеллекта - детали

Федеральное бюро расследований США (ФБР) подозревает Китай в использовании искусственного интеллекта для слежки за американцами в масштабах, которые "не были возможны никогда раньше". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что еще в июле 2018 года сотрудник корпорации Apple Сяолан Чжан отправился в аэропорт Сан-Хосе, Калифорния, чтобы сесть на рейс в Пекин. Он прошел контрольно-пропускной пункт в Терминале B, когда его поездка была внезапно прервана федеральными агентами.

После наводки Службы безопасности Apple Чжан был арестован и обвинен в краже коммерческой тайны, связанной с программой автономного управления компании.

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