В США считают, что Пекин может использовать собранные личные данные, чтобы идентифицировать американских шпионов, а также для слежки за чиновниками в Белом доме.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) подозревает Китай в использовании искусственного интеллекта для слежки за американцами в масштабах, которые "не были возможны никогда раньше". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что еще в июле 2018 года сотрудник корпорации Apple Сяолан Чжан отправился в аэропорт Сан-Хосе, Калифорния, чтобы сесть на рейс в Пекин. Он прошел контрольно-пропускной пункт в Терминале B, когда его поездка была внезапно прервана федеральными агентами.

После наводки Службы безопасности Apple Чжан был арестован и обвинен в краже коммерческой тайны, связанной с программой автономного управления компании.

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"Это была стычка в непрекращающейся теневой войне между США и Китаем за превосходство в области искусственного интеллекта. Два соперника пытаются вырваться вперед в освоении технологии с потенциалом изменить экономику, геополитику и войну", - пишет СМИ.

Отмечается, что искусственный интеллект был в списке критически важных технологий США, которые необходимо защитить ФБР, так же как Китай поместил его в список технологий, в которых его ученые хотели бы достичь прорыва к 2025 году. Возможности ИИ Китая уже считаются огромными, но недавно разведывательные службы США сделали новые предупреждения, помимо угрозы кражи интеллектуальной собственности.

"ФБР и другие агентства считают, что вместо того, чтобы просто похищать коммерческие секреты, Китай может использовать искусственный интеллект для сбора и накопления данных об американцах в масштабах, которые никогда раньше не были возможными", - говорится в материале.

Как пишут авторы, проблема за последний год встала настолько остро, что глава ФБР и главы разведок стран Запада провели в октябре встречу с представителями этой технологической отрасли. В США считают, что китайские власти могут использовать собранные личные данные, чтобы идентифицировать американских шпионов, а также для слежки за чиновниками в Белом доме.

"Китай может использовать искусственный интеллект для создания досье практически на каждого американца с деталями, начиная от их медицинских записей до кредитных карт и от номеров паспортов до имен и адресов их родителей и детей. Возьмите эти досье и добавьте несколько сотен тысяч хакеров, работающих на китайское правительство, и мы получим ужасную потенциальную угрозу национальной безопасности", - предупредил бывший генеральный юрисконсульт Агентства национальной безопасности Гленн Герстелл.

Искусственный интеллект как средство мошенничества

В Украине искусственный интеллект стал средством мошенников. Так, дип-фейки заполонили Сеть. И это касается как банального коммерческого мошенничества, где от имени известных телеведущих продают препараты от всех болезней, до использования российским ГРУ фейков с обращениями Зеленского и Залужного для дестабилизации ситуации в Украине.

Также УНИАН сообщал, что искусственный интеллект заставил Amazon ограничить продажу электронных книг. Чтобы остановить распространение книжного спама, компания решила ввести ограничения.

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