Радиус действия новой ракеты достигает до 35 км, а высота полета может превышать 11 км.

В Иране показали новую зенитную ракету под названием "359", которая является не только увеличенной версией "358", но и имеет довольно значительные обновления. В то же время ракеты действительно уникальны и имеют только противодронную направленность, пишет Defense Express.

На видео можно увидеть не только ракету, но и интервью одного из разработчиков, который не очень подробно рассказывает о ее основных особенностях и возможностях.

"Отметим, что предыдущая версия "358" имела нестандартное решение с использованием не твердотопливного двигателя, который за считанные секунды разгоняет ракету до сверхзвуковых скоростей, а турбореактивного для дозвукового полета. После запуска с помощью ускорителя ракета поднималась на заданную высоту и могла барражировать определенное время, наматывая "восьмерки" в поиске цели в виде дрона", - напомнили аналитики.

Эксперты добавили, что за наведение ракеты отвечал оператор, который получал изображение с камеры и должен был вручную наводить ее на цель или использовал алгоритмы полуавтоматического наведения. В любом случае благодаря "358" удалось сбить достаточно большое количество разведывательных БпЛА типа RQ-1, RQ-9 и Hermes 900, которые были сбиты над Йеменом и Израилем.

"В новой версии сам концептуальный принцип сохранен, как и аэродинамическое решение со схемой "утка" с передним цельноповоротными рулевыми поверхностями, которые делают ее похожей на советскую ракету "воздух-воздух" Р-27. Но теперь элевоны получили и задние Х-образные крылья. И в целом новая "359" выглядит больше предшественницы", - анализируют в Defense Express.

В свою очередь можно увидеть, что версия "359" не оснащена лазерными или оптическими сенсорами для активации боевой части. Кроме того, можно заметить указанный серийный номер ракеты - 009.

По словам разработчика, радиус действия новой ракеты достигает до 35 км, высота полета может превышать 11 км, а скорость от 180 км/ч до 1000 км/ч, а также при всех этих характеристиках сохраняется управляемость.

"Но главной особенностью выделено интеграцию в систему наведения ракеты новых алгоритмов, которые позволяют ей автоматически искать и наводиться на цель без участия оператора. Учитывая описание, речь идет об использовании алгоритмов так называемого "машинного зрения" с автоматическим распознаванием, захватом и сопровождением цели. В то же время если снять "налет" современных цифровых технологий, то получим ту же телевизионную или тепловизионную головку самонаведения, но на современной элементной базе и продвинутых алгоритмах", - подытожили аналитики.

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