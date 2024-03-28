Сейчас дальность самых совершенных управляемых зенитных ракет не превышает нескольких сотен километров.

Китайские специалисты разработали управляемую зенитную ракету, способную поражать воздушные цели на расстоянии более 2 тыс. км. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Ракету разработали ученые под руководством научного сотрудника Северо-Западного политехнического университета Су Хуа.

"Ракета сможет сбивать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, препятствуя их вмешательству в возможные региональные конфликты", - говорится в сообщении.

Длина ракеты составляет 8 м, масса изделия - 2,5 т. Внешнего описания ракеты нет, однако анализ конструктивных параметров свидетельствует, что она может быть похожей на гиперзвуковую ракету Feitian-1. Испытания последней специалисты Северо-Западного политехнического университета завершили два года назад.

Детальные характеристики новой ракеты также не раскрывают. Предполагается, что огромная дальность будет обеспечена за счет разведывательных спутников, которые будут направлять ракету к району расположения цели. После этого активируется ее головка самонаведения.

Ракета пока что не поступила на вооружение. По мнению китайских экспертов, она "имеет важное значение для поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном измерениях".

Украина увеличивает дальность своих ЗРК

Ранее сообщалось, что Украина использовала для уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 модернизированную версию советского ЗРК С-200.

Напомним, А-50 был сбит над Краснодарским краем 23 февраля этого года. Ранее в январе еще одну машину этого типа сбили над Азовским морем.

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