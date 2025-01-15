Специалистам пришлось пойти на определенные риски и существенно сократить сроки разработки новой системы.

В Швеции разработали новую технологию управления роем дронов разного типа - один солдат сможет пилотировать одновременно сотню беспилотников, которые выполняют широкий спектр задач, включая разведку, наблюдение и сбор информации.

Interesting Engineering называет ноу-хау "научно-фантастической технологией". Издание пишет, что беспилотные летательные аппараты становятся важнейшим элементом современной военной стратегии. Военные по всему миру активно разрабатывают технологии роя дронов, которые способны наносить серьезный ущерб и эффективно следить за противником в боевых условиях. Однако Швеция совершила прорыв в этом направлении, представив технологию, которая позволяет дронам разных размеров работать вместе в составе единого роя. Министр обороны Швеции Паль Йонсон сообщил, что система будет продемонстрирована во время учений Arctic Strike.

"Швеция, которая является новым членом НАТО, похоже, ускоряет темпы перевооружения, поскольку опасается, что региональный конфликт может разрастаться в любой момент", - сказано в публикации.

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По словам Йонсона, для создания более сильной обороны стране пришлось пойти на определенные риски и существенно сократить сроки разработки новой технологии. Как правило, такая работа занимает около пяти лет, но сейчас проект удалось реализовать за год.

Разработанная Saab совместно со Шведскими вооруженными силами, новая технология предназначена для дронов весом до 25 кг. Она позволяет одному солдату одновременно управлять сотней дронов для выполнения разведывательных операций.

Йонсон подчеркнул, что технология позволяет объединять обычные дроны разных размеров и возможностей в единый рой, который автономно выполняет задачи, такие как поиск, идентификация и наблюдение за вражескими объектами. Дроны в роевой системе самостоятельно распределяют задачи, заряжаются при необходимости и возвращаются к выполнению миссии. Министр обороны сказал:

"Примером этого может быть поиск, определение местоположения и идентификация вражеских объектов. Дроны в рое могут распределять задачи между собой. Они возвращаются домой и заряжают свои батареи, когда это необходимо, а затем возвращаются к заданию".

Saab ранее участвовала в разработке подобных технологий. В 2024 году компания представила свою систему Autonomous Swarm во время испытаний Project Convergence в США. Технология включала использование искусственного интеллекта для управления роями дронов без пилота.

Эти технологии также были протестированы в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Искусственный интеллект BlueBear, приобретенный Saab в 2023 году, позволил одному оператору контролировать разнородный рой автономных дронов.

Новая шведская технология выполняет как разведывательные задачи, но и обеспечивает надежную связь, позволяя передавать данные оператору даже в условиях радиоэлектронного подавления.

Обучение персонала в системе занимает считанные дни, что ускоряет внедрение технологий роя дронов в подразделениях шведской армии. После завершения всех проверок система будет поставлена на вооружение в 2025 году.

Война в Украине - использование дронов

Напомним, украинские военные показали, как современный сухопутный дрон "BAD-2 robotic", который передвигается на четырех лапах, будет помогать бойцам полицейского спецподразделения "Корпус оперативно-внезапного действия" (КОРД) в разведке. Небольшой и высокомобильный дрон может применяться для широкого спектра задач. Главная функция робота-собаки - разведка, как на открытой территории, так и на различных объектах.

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