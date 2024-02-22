На текущий момент официально эту информацию не смогло подтвердить ни одно государство мира.

Объявленная информация о якобы поставке в Россию 400 баллистических ракет от Ирана выглядит сомнительной - слишком большое количество. Об этом пишет украинский военно-аналитический портал Defense Express.

Издание отмечает, что ранее Иран действительно поставлял несколько сотен своих ракет ливанской группировке "Хезболла" - но процесс затянулся на несколько лет. Также известно, что переговоры о поставках ракет в Россию продолжались по крайней мере с осени 2022 года. Наконец, третий аргумент, косвенно подтверждающий возможность поставки - это тот факт, что ранее КНДР уже передала России свои ракеты вопреки целому пакету международных санкций и резолюций ООН.

"Ни с какими последствиями Пхеньян не встретился. И отсутствие какой-либо действенной реакции является для Тегерана лишь зеленым светом. Таким образом вероятность передачи Ираном баллистических ракет в РФ, при всех равных, за последнее время лишь возросла", – признает Defense Express.

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Но в то же время аналитики ставят под сомнение не саму возможность передачи ракет, а большое количество ракет, о котором было сообщено в СМИ. Издание отмечает, что поставка сразу 400 ракет выглядит сомнительной.

"Потому что в Пентагоне на уровне марта 2022 года оценили весь арсенал баллистических ракет Ирана в примерно 3000 единиц. И сейчас более вероятным является сценарий, по которому 400 ракет - это общее количество заказанных или желаемых к получению в РФ. Поэтому вполне возможно, что их поставки будут растянуты во времени. Но не исключен сценарий, по которому Иран еще с 2022 года начал для РФ производство ракет на "склад", в ожидании финального решения", – пишет Defense Express.

Иран передал России сотни баллистических ракет: что известно

Как писал УНИАН, накануне авторитетное издание Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что в январе Иран начал поставки баллистических ракет в Россию. Уже передано несколько партий, и планируются следующие. При этом заявлено о 400 ракетах, но из сообщения не совсем понятно, идет ли речь об уже фактически поставленном количестве ракет, или об общем количестве по контракту.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В ведомстве говорят, что сейчас проверяют эту информацию, но пока доказательств ей не видели.

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