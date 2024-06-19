Также разработчики дронов говорят, что за пределами Китая Киев стал мировой столицей беспилотников.

Беспилотники, которые изготавливаются на заводе ISR Defence в Украине, выглядят так же, как и до полномасштабного вторжения РФ, однако компоненты внутри полностью стали другими. ISR обновила навигационное оборудование, антенну и видеоканал взрывного дрона, пытаясь избежать частот, на которые нацелилась РФ, пишет The Wall Street Journal.

"Российское глушение является решающим фактором при создании беспилотников", - отметил соучредитель ISR Вадим Юник.

В издании отмечают, что западные компании хотят перенять опыт Украины, ведь некоторые из них создают научно-исследовательские центры в стране, а другие ищут возможности инвестировать в местный бизнес или сотрудничать с ним.

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"Беспилотные летательные аппараты стали важным инструментом в войне в Украине. Наблюдение и удары дронов на линии фронта означают, что почти любое движение можно увидеть и нацелить за считанные минуты. Поскольку беспилотники пересекают линию фронта тысячи раз в день, сохранение - и подрыв - этой способности является приоритетом для обеих сторон и может обеспечить преимущество в ходе войны", - подчеркнули в материале.

Согласно докладу Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра, до весны прошлого года Украина тратила около 10 тысяч беспилотников каждый месяц из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Однако одним из способов избежать глушения является перевод связи БпЛА на другую частоту, однако противник быстро находит ее, обеспечивая постоянные гонки по спектру.

В издании добавляют, что украинские военные устанавливают устройства глушения почти на всю технику, которая работает на фронте. Устройства РЭБ имеют разные формы - от простых антенн, установленных на транспортных средствах, до ручных пушек, "напоминающих футуристические винтовки".

"Но вы работаете на одной частоте, а завтра они меняют частоту", - отметил оператор боевой машины пехоты под Авдеевкой на востоке Украины Алексей Семенов.

В то же время дроны от Quantum Systems имеют систему скачкообразного изменения частоты, которая может автоматически переключаться между радиочастотами, когда появляются препятствия. Генеральный директор компании Флориан Зайбель говорит, что немецкая компания собирает беспилотники в Киеве, там работает около 40 человек. Также компания импортирует детали из Европы, чтобы обновить свои БпЛА для защиты от более агрессивных тактик глушения.

"Чем дольше длится война, тем больше средств радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул Зайбель.

Кроме того, еще одним способом для дронов избежать глушения является использование пиксельной блокировки, когда беспилотник фиксируется на цели и следует за ней без необходимости дистанционного управления оператором.

"Беспилотник продолжит движение без пилота, и если его заклинит, это не будет иметь значения, поскольку он не использует GPS", - объяснил генеральный директор компании Auterion Лоренц Майер, которая пишет программное обеспечение для беспилотников.

По его словам, за пределами Китая Киев является мировой столицей беспилотников с большой цепочкой поставок запчастей и меньшими ограничениями на тестирование, чем в западных странах.

"В противоположность этому, создание беспилотника в США может быть обременительным. Политика, направленная на защиту беспилотников от хакерских атак и обеспечение их прочности на поле боя, ограничивает, какие детали можно использовать, где их покупать и когда можно обновлять программное обеспечение. Такая политика в сочетании с желанием некоторых американских компаний сохранять полный контроль над аппаратным и программным обеспечением означает, что американские дроны часто очень сложно модифицировать так, как привыкли украинцы", - считают предприниматели, которые занимаются разработкой беспилотников.

Работа украинских дронов - последние новости

Ранее командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский рассказал, что в украинской армии уже существуют роты наземных дронов, которые выполняют задачи на фронте. По его словам, их использование отодвинет опасность от украинских бойцов, находящихся на передовой.

"Наша цель - сделать так, чтобы наземные роботизированные комплексы выполняли задачи на одном участке фронта, защищая позиции во время вражеского штурма. Это реально, я в это верю", - отметил Сухаревский.

Также стало известно, что дроны ГУР впервые долетели до Северной Осетии и атаковали стратегический аэродром. Известно, что расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.

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