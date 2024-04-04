Россияне подавляют эти бомбы системами РЭБ.

ВСУ начиная с февраля начали применять по оккупантам на фронте американские крылатые бомбы GLSDB, однако Россия уже нашла способ противодействия.

Как рассказал "Фокусу" авиаэксперт Валерий Романенко, в крылатые бомбы вносят координаты точки цели, но россияне подавляют их системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Значительные инвестиции в производство систем РЭБ ранее позволили россиянам менять траектории полетов также ракет HIMARS и артиллерийских снарядов Excalibur. В частности, российская система подавления наведения "Полюс-21" перекрывает зону в радиусе 150 километров.

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"Россия, в отличие от европейцев, быстрее адаптируется к реалиям войны. Промышленность у них давно на военных рельсах, а Европа живет как в мирное время: сначала долгие согласования, потом бюрократия и тендеры. Москва объявляет гособоронзаказ на год, если предприятие не выполняет его, директора ждет тюрьма", — добавил Романенко.

Украина применила на фронте новейшую бомбу GLSDB

В середине февраля россияне показали видео, на котором якобы присутствуют обломки инновационной бомбы GLSDB. По данным российской стороны, боеприпас применили по цели, которая находилась возле города Кременная в Луганской области.

В то же время СМИ отмечали, что планирующие бомбы GLSDB с дальностью поражения 150 км могут помочь ВСУ компенсировать острую нехватку 155-миллиметровых снарядов, но далеко не полностью. Эксперты отмечали, что GLSDB предназначены для точечных рейдов, и массированных ударов этими бомбами не последует.

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