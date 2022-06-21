САУ М109 способна уничтожить живую силу противника, бронированную технику и даже современный танк.

Британцы купили и передадут Украине более 20 САУ. Они стреляют на 15-30 км, выпускают 4 снаряда в минуту.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом. "Мы готовы продолжать то, что мы делали с самого начала. Предоставлять оружие и проводить подготовку по его использованию. Благодаря этому Украина сможет сделать то, чего на самом деле хотят все украинцы - выгнать агрессора из своей страны", — заявлял премьер Британии Борис Джонсон.

Выбивать агрессора станет легче, ведь Британия передаст Украине два с лишним десятка самоходных артустановок М109. Эта гаубица находится на вооружении всех стран НАТО. Современная система наведения, повышенная дальность стрельбы и проходимость. Помимо этого, проблем с боеприпасами к М109 не будет, ведь эта установка стреляет буквально всеми типами снарядов своего калибра.

САУ М109 способна уничтожить живую силу противника, бронированную технику и даже современный танк. Гаубица оборудована автоматической системой управления огнем с баллистическим вычислителем. Компьютер учитывает буквально все - от скорости ветра до уровня давления. Также присутствует резервная система управления, если основную выведут из строя. Кроме того, система очень скорострельна.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность отправки в Украину четырех дополнительных РСЗО Himars.

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