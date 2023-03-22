Как и в случае с танками, Франция снова может стать первопроходцем в поставках Украине новых типов оружия.

Франция тайно обучает украинских пилотов управлять своими истребителями Mirage 2000. Тренировки идут на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси уже больше месяца. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Издание отмечает, что союзники много критиковали Францию "за неоднозначность ее политики" в отношении России.

"Однако Франция неоднократно находилась в авангарде военной помощи Украине, сначала с гаубицами CAESAR, а затем с бронемашинами AMX. Последние проложили путь для поставки западных тяжелых танков, в частности знаменитых Leopard", – говорится в материале.

Видео дня

Отмечается, что в вопросе самолетов Франция тоже может оказаться первопроходцем среди западных партнеров Украины. По данным издания, около 30 украинских пилотов проходят подготовку на истребителях Mirage 2000. Это решение было принято еще перед поездкой Владимира Зеленского в Париж, которая состоялась 8 февраля.

Dassault Mirage 2000 – общие сведения

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией Dassault в 1970-х годах. На вооружении воздушных сил Франции состоит с 1984 года, также закупался некоторыми странами Европы, Азии и Южной Америки.

Mirage 2000 является ровесником советских Су-27 и МиГ-29, т.е. к настоящему времени уже порядком устарел. Сегодня ВВС Франции постепенно заменяют Mirage 2000 на более современный Dassault Rafale.

В конце января власти Франции впервые публично заявили, что допускают поставку своих истребителей Украине. В начале марта эти заявления стали уже более предметными. Было сказано, что Париж может передать Киеву 12 истребителей Mirage 2000.

Вас также могут заинтересовать новости: