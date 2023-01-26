В Париже считают, что на фоне танковых поставок из США и Германии поставка еще и французских танков создаст больше трудностей.

Правительство Франции не исключает возможность начать поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не спровоцирует эскалацию войны и не навредит безопасности Европы и самой Франции. Об этом заявил глава комитета Национальной ассамблеи по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Франции Томас Гасиллуд на пресс-конференции.

"Мы должны рассматривать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми. Мы увидим в ближайшие недели, что произойдет дальше, поскольку все развивается быстро", - заявил он.

По мнению Гасиллуда, Франция вряд ли будет поставлять Украине свои танки Leclerc, поскольку они не вписываются в уже анонсированные поставки американских и немецких танков.

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"Они не лучший актив, который мы можем предоставить Украине, в том числе потому, что украинцам будет дорого и сложно иметь дело с разными типами танков. Мы думаем, например, о наземно-воздушных мощностях", – сказал Гасиллуд.

Поставки французских танков в Украину

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поручил военному министерству изучить вопрос поставки танков Leclerc Украине. Это было заявлено до того, как США и Германия анонсировали свои танковые поставки.

Ранее Франция уже пообещала передать Украине колесные бронемашины AMX-10 RC, которые иногда некорректно именуют легкими колесными танками.

В целом Франция остается одним из ведущих поставщиков оружия в Украину. Французы помогали Украине полевой артиллерией, в том числе самоходными гаубицами, системами ПВО, бронемашинами и другими видами вооружений.

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