Обсуждается вопрос о передаче 12 истребителей, которые были списаны и поставлены на хранение летом 2022 года.

Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage 2000 и может начать обучение украинских пилотов в Польше.

Как пишет ВMFTV, эту информацию подтвердил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню. Он признал, что переговоры с Киевом ведутся, но не подтвердил ни передачу, ни подготовку летного состава.

По его словам, обсуждается вопрос о передаче 12 истребителей, которые были списаны и поставлены на хранение летом 2022 года.

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Министр уточнил, что трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, обучением и возможностью их техобслуживания. "Все это во временных горизонтах, которые явно не являются краткосрочными", - отметил Лекорню.

Отмечается, что воздушные силы Франции сейчас имеют 195 истребителей (96 Rafale и 99 Mirage 2000 серии 5, C и D). Военно-морской флот дополнительно насчитывает 40 самолетов. В рамках стратегии "Всё Rafale", направленной на модернизацию парка боевых самолетов и его стандартизацию для упрощения обслуживания и логистики, самолеты Mirage постепенно выводятся из эксплуатации. И если Mirage-5 суждено утилизировать, потому что они слишком старые, у дюжины снятых с вооружения Mirage 2000-C все еще есть потенциал.

Оружие для Украины - поставки истребителей

Как сообщал УНИАН, Франция является одним из ведущих поставщиков оружия в Украину для защиты от российского вторжения. В частности, французы передавали Украине полевую артиллерией, в том числе самоходные гаубицы, системы ПВО, бронемашины. Также Париж обещал передать Киеву колесные бронемашины AMX-10 RC, а президент Эммануэль Макрон поручил военному министерству изучить вопрос поставки танков Leclerc.

Однако, последние недели активно ведется обсуждение поставок в Украину западных истребителей. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. А глава комитета Национальной ассамблеи по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Франции Томас Гасиллуд допустил возможность начать поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не спровоцирует эскалацию войны и не навредит безопасности Европы и самой Франции.

Что касается истребителей F-16, то недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украине они "сейчас не нужны". Вместе с тем, по данным издания CNN, высокопоставленные военные руководители непублично признают, что F-16 помогут Украине выиграть войну.

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