Украина работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.
"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов. И здесь Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Офис президента, лично президент Владимир Зеленский - вся команда работает над тем, чтобы открыть эти последние закрытые двери. Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Gripen, французский Mirage или Rafale, или же Eurofighter. Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов", - заявил во время телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что по состоянию на сейчас, с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания, базовой моделью для Украины является американский F-16. В то же время не обязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина. Важно разблокировать предоставление иностранных боевых самолетов как таковых.
Глава МИД Украины добавил, что единые барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов являются психологическими. Он напомнил, что такие же преграды в свое время стояли на пути получению РСЗО HIMARS, ЗРК "Patriot" и западных танков, но дипломатической команде президента Зеленского все же удалось преодолеть барьеры и разблокировать поставки этих типов вооружения.
Оружие для Украины
С начала полномасштабного вторжения РФ западные партнеры постоянно поставляют вооружение для Украины.
25 января 2022 года правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 танков Leopard 2 и позволил другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.
В тот же день президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams.
5 февраля министр обороны Алексей Резников выразил убеждение, что Украина получит самолеты от партнеров, в частности истребители F-16 или Gripen.