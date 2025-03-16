Пулемет - оружие прямой видимости. Но сегодня бои становятся все более дистанционными.

Пулеметы, гранатометы и другое групповое пехотное вооружение вскоре станет ненужным на поле боя. Его функции стремительно перебирают на себя FPV-дроны. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на мнение российского военного аналитика, директора московского "Центра анализа стратегий и технологий" Руслана Пухова.

Он отмечает, во время Первой мировой войны сложился определенный стандарт пехотного вооружения и пехотной тактики, которая на него полагается. Тактические пехотные группы получили пулеметы, легкие минометы, а во Вторую мировую - еще и переносное противотанковое оружие.

Опираясь на это групповое оружие, пехотные подразделения превратились в самодостаточные боевые единицы, которые на тактическом уровне могут действовать автономно без значительной поддержки артиллерии и авиации.

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Однако теперь появился новый тип группового пехотного оружия - беспилотники. И ключевое их преимущество над всем, чем была вооружена пехота до сих пор - это гораздо большая дальность поражения. Если до недавнего времени пехота вступала в бой, только когда противник появлялся в зоне прямой видимости, то с появлением дронов дистанция боя выросла до нескольких километров. И на этом расстоянии традиционное групповое оружие пехоты (пулеметы, гранатометы и легкие минометы) становится бесполезным.

Ссылаясь на опыт российско-украинской войны, Пухов отмечает, что беспилотники сделали невозможной быструю маневренную войну, заставив обе стороны окончательно зарыться в землю. И если кто-то вылезает из окопов, то по нему бьют дроны и артиллерия.

"Веками огонь прямой видимости был основой поражения в бою, а основы тактики строили вокруг обеспечения эффективности такого огня. Теперь нет необходимости видеть врага прямо перед собой", - написал Пухов.

По его мнению, беспилотники и другое оружие косвенного наведения сделали устаревшими также и танки. Он убежден, все огневые задачи, которые танк выполняет в боевых условиях, теперь могут быть возложены на гораздо более дешевые, эффективные и скрытые средства высокоточного поражения с закрытых позиций - от FPV-беспилотников до управляемых артиллерийских снарядов и тактических ракет.

При этом Пухов предсказывает, что со временем беспилотники заменят и артиллерию. Ведь уже сейчас они способны поражать цели на расстоянии в 10-20 км, которое ранее было зоной ответственности именно артиллерии.

Однако не все соглашаются с мнением Пухова. Так, полковник армии США в отставке, который командовал бронированными частями в Ираке, а ныне исследователь RAND Corp. Джан Джентиле считает, что списывать пулеметы и тем более артиллерию еще рано. Он отмечает, что беспилотники еще слишком уязвимы к препятствиям, им мешает плохая погода или дым. Пехотный отряд, единственным групповым вооружением которого являются беспилотники, будет слишком уязвимым в реальном бою.

Также Джентиле не верит, что беспилотники могут сравниться с артиллерией по своему эффекту, когда нужно пробить вражескую оборону. Так же он считает до сих пор актуальными и танки, просто теперь им нужен должный уровень поддержки средств ПВО.

Другие новости из мира вооружений

Как писал УНИАН, Украина создала улучшенную версию своей крылатой ракеты "Нептун". Та версия ракеты, которой в 2022 году был потоплен российский крейсер "Москва", имела дальность полета не более 300 километров. Медернизированная версия, уже названная "Длинный Нептун", способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Также мы рассказывали, что украинские оборонцы получат новые беспилотные авиационные комплексы WINFLY, которые могут поражать не только наземные цели, но и уничтожать вражеские разведдроны.

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